«Минск» уступил «Енисею» и потерпел 13-е подряд поражение в Единой лиге ВТБ
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли «Минск» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли «Минск» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча группы Б, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 69:42 (15:6, 11:11, 19:16, 24:9) в пользу «Енисея», в составе которого Джеймс Томпсон набрал 18 очков. У «Минска» Дакуан Брэйси записал на свой счет 13 очков.
«Енисей» (8 побед, 16 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице группы Б, «Минск» (1 победа, 23 поражения) идет на последней, шестой позиции. Белорусская команда потерпела 13-е поражение подряд в Единой лиге ВТБ.