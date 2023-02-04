«Минск» уступил «Енисею» и потерпел 13-е подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Встреча группы Б, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 69:42 (15:6, 11:11, 19:16, 24:9) в пользу «Енисея», в составе которого Джеймс Томпсон набрал 18 очков. У «Минска» Дакуан Брэйси записал на свой счет 13 очков.