«МИНСК» проиграл баскетболистам «Пармы-Пари» в матче Единой лиги ВТБ

Играя в Перми против лидера группы В «Пармы-Пари», минчане ушли на большой перерыв, уступая всего 4 балла — 34:38. Но потом хозяева полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в 15 очков — 67:82. После 24 матчей в активе пермского клуба стало 11 викторий, у подопечных Ростислава Вергуна одна победа в 25 встречах. В другом сегодняшнем поединке саратовский «Автодор» одолел в Красноярске местный «Енисей» со счетом 86:82. Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 11 февраля у себя дома против баскетболистов «Самары», которые выиграли 9 из 24 проведенных встреч.