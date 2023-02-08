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8 февраля, источник: БЕЛТА

«МИНСК» проиграл баскетболистам «Пармы-Пари» в матче Единой лиги ВТБ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова потерпели поражение в играх второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БК "МИНСК"

Играя в Перми против лидера группы В «Пармы-Пари», минчане ушли на большой перерыв, уступая всего 4 балла — 34:38. Но потом хозяева полностью завладели инициативой и в итоге выиграли с разницей в 15 очков — 67:82. После 24 матчей в активе пермского клуба стало 11 викторий, у подопечных Ростислава Вергуна одна победа в 25 встречах. В другом сегодняшнем поединке саратовский «Автодор» одолел в Красноярске местный «Енисей» со счетом 86:82. Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет 11 февраля у себя дома против баскетболистов «Самары», которые выиграли 9 из 24 проведенных встреч.

После второго этапа, который завершится в конце марта, две лучшие дружины выйдут в плей-офф, где их ждут команды группы А. В ней впереди московский ЦСКА, который выиграл 24 из 25 сыгранных матчей. Казанский УНИКС победил в 22 встречах, у «Зенита» из Санкт-Петербурга 18 побед.

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