Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Питтсбург
60
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег
Чикаго
41
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
15:00
Тулуза
Ренн
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Райо Вальекано
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Нью-Джерси
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Аризона
ОТ
65
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Осер
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Труа
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Рейнджерс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Коламбус
34
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия М
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Колорадо
35
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:05
Нант
Лорьян
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Осасуна
Хоккей. НХЛ
20:30
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
11.02
Бостон
Вашингтон
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Сиэтл
Футбол. Зарубежный
11.02
Клермон Фут
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
11.02
Валенсия
Атлетик
12
Футбол. Зарубежный
11.02
Лацио
Аталанта
02
Хоккей. НХЛ
11.02
Даллас
Тампа-Бэй
13
Футбол. Зарубежный
11.02
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
11.02
РБ Лейпциг
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
11.02
Севилья
Мальорка
20
Хоккей. НХЛ
11.02
Баффало
Калгари
27
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль
Айлендерс
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
11.02
Оттава
Эдмонтон
36
Хоккей. НХЛ
11.02
Филадельфия
Нэшвилл
ОТ
12
Все события
11 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболистки сыграют с россиянками в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси проведут 11 февраля в Минске первый из двух товарищеских матчей с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2022

К спаррингам с россиянками под началом главного тренера Натальи Трофимовой готовились 18 баскетболисток: Анастасия Веремеенко, Юлия Василевич, Ольга Зюзькова, Полина Костюковец, Алена Карасевич, Екатерина Ялчик («Горизонт», Минская область), Екатерина Карпук, Яна Макуца, Дарья Магаляс (БК «МИНСК»), Екатерина Новик, Полина Доменюк, Яна Яхновец, Елизавета Шишлюк («Принеманье», Гродно), Александрия Бентли, Мария Попова (УГМК, Екатеринбург, Россия), Виктория Гаспер («Енисей», Красноярск, Россия), Янина Инкина («Руна, Москва, Россия), Арина Мосько (“Пересвет-ЮФУ”, Ростов-на-Дону, Россия).

Встречи белорусских и российских баскетболисток состоятся на площадке столичного РГУОР, начало в 13.00.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь