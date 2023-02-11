Белорусские баскетболистки сыграют с россиянками в Минске
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси проведут 11 февраля в Минске первый из двух товарищеских матчей с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси проведут 11 февраля в Минске первый из двух товарищеских матчей с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
К спаррингам с россиянками под началом главного тренера Натальи Трофимовой готовились 18 баскетболисток: Анастасия Веремеенко, Юлия Василевич, Ольга Зюзькова, Полина Костюковец, Алена Карасевич, Екатерина Ялчик («Горизонт», Минская область), Екатерина Карпук, Яна Макуца, Дарья Магаляс (БК «МИНСК»), Екатерина Новик, Полина Доменюк, Яна Яхновец, Елизавета Шишлюк («Принеманье», Гродно), Александрия Бентли, Мария Попова (УГМК, Екатеринбург, Россия), Виктория Гаспер («Енисей», Красноярск, Россия), Янина Инкина («Руна, Москва, Россия), Арина Мосько (“Пересвет-ЮФУ”, Ростов-на-Дону, Россия).
Встречи белорусских и российских баскетболисток состоятся на площадке столичного РГУОР, начало в 13.00.