Белорусские баскетболистки сыграют с россиянками в Минске

Белорусские баскетболистки сыграют с россиянками в Минске

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки женской сборной Беларуси проведут 11 февраля в Минске первый из двух товарищеских матчей с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.