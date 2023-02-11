Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Унион Б
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Мальорка
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Калгари
Хоккей. НХЛ
20:30
Монреаль
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20:30
Оттава
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
Нэшвилл
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Рома
11
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт
Ванкувер
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
ПСЖ
31
Хоккей. НХЛ
21:00
Даллас
Тампа-Бэй
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Бетис
23
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Брентфорд
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Брайтон
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Ноттингем Форест
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Тоттенхэм Хотспур
41
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон
12
Хоккей. НХЛ
23:30
Бостон
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Бохум
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Байер
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Специя
22
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Амур
Б
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Спартак
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Куньлунь
72
Футбол. Зарубежный
15:30
Вест Хэм Юнайтед
Челси
11
Хоккей. НХЛ
12.02
Флорида
Колорадо
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Динамо Мн
53
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Витязь
40
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Адмирал
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
12.02
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.02
Торонто
Коламбус
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
СКА
54
Хоккей. НХЛ
12.02
Миннесота
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
12.02
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. НХЛ
12.02
Виннипег
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.02
Лос-Анджелес
Питтсбург
Все события
17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по баскетболу уступила Белоруссии, набрав в матче 45 очков

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 63:45 (19:4, 14:8, 13:15, 17:18) в пользу хозяев. В составе победителей самой результативной стала Александрия Бентли, набравшая 16 очков. У россиянок дабл-дабл оформила Анастасия Косу (12 очков и 10 подборов).

Второй матч между сборными России и Белоруссии пройдет в Минске в воскресенье.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад набросился на докладчика ООН из-за поддержки России. Что она сказала?
'Кем мне быть, если не русской?' Интервью самой крутой фигуристки Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь