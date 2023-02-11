Сборная России по баскетболу уступила Белоруссии, набрав в матче 45 очков

Встреча, прошедшая в Минске, завершилась со счетом 63:45 (19:4, 14:8, 13:15, 17:18) в пользу хозяев. В составе победителей самой результативной стала Александрия Бентли, набравшая 16 очков. У россиянок дабл-дабл оформила Анастасия Косу (12 очков и 10 подборов).