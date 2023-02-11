Баскетболисты «Минска» проиграли 15-й матч подряд в Единой лиге ВТБ

Встреча в Минске завершилась со счетом 87:78 (16:19, 17:22, 25:18, 13:12, 16:7) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Джеймс Эннис из «Самары», на счету которого 21 очко. В составе хозяев больше всех очков набрал Бенджамин-Павел Дуду (14).

«Минск» проиграл 15-й матч подряд и после 26 игр с одной победой занимает последнюю, шестую строчку в турнирной таблице группы В. «Самара» идет второй, одержав 10 побед в 25 встречах.