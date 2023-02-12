Матч NCAA завершился невероятным победным броском под сирену

При счете 86:84 в пользу Портленд Стэйт за 5,9 секунды до конца игрок побеждающей команды смазал с линии штрафных. Северная Аризона подобрала мяч, перешла на сторону соперника, и Лайам Лойд трехочковым попаданием под сирену вывел свою команду вперед (87:86).

Однако арбитры решили вернуть 0,4 секунды и дать Портленд Стэйт возможность провести ответную атаку. Айзейя Джонсон в борьбе с двумя игроками Северной Аризоны сумел поймать передачу Хантера Вудса через всю площадку и отправить мяч в кольцо в одно касание.

Видеоповтор подтвердил, что игрок успел совершить бросок до сирены. Портленд Стэйт одержал победу со счетом 88:87.