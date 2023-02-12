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12 февраля, источник: Vesti.kz

БК «Астана» в десятый раз выиграл Кубок Казахстана

БК «Астана» стал десятикратным обладателем Кубка Казахстана по баскетболу, сообщает пресс-служба клуба. Трофей возвращается в столицу из Атырау.

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Источник: astanabasket.kz

В финале был обыгран алматинский IRBIS. Матч проходил в напряжении, достойном решающего поединка, однако в результате завершился уверенной победой команды Олега Киселева — 65:54.

Капитан команды Рустам Мурзагалиев стал лучшим игроком турнира.

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