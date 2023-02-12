БК «Астана» в десятый раз выиграл Кубок Казахстана
БК «Астана» стал десятикратным обладателем Кубка Казахстана по баскетболу, сообщает пресс-служба клуба. Трофей возвращается в столицу из Атырау.
БК «Астана» стал десятикратным обладателем Кубка Казахстана по баскетболу, сообщает пресс-служба клуба. Трофей возвращается в столицу из Атырау.
В финале был обыгран алматинский IRBIS. Матч проходил в напряжении, достойном решающего поединка, однако в результате завершился уверенной победой команды Олега Киселева — 65:54.
Капитан команды Рустам Мурзагалиев стал лучшим игроком турнира.