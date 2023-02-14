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14 февраля, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередную неудачу в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ потерпели баскетболисты «МИНСКА», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Саратове чемпионы Беларуси оказали упорное сопротивление местному «Автодору», но все же уступили с разницей в 8 очков — 70:78 (13:20, 16:20, 24:11, 17:27). В двух встречах первого этапа соревнований саратовский клуб также был сильнее подопечных Ростислава Вергуна — 97:72 (в гостях) и 88:77 (дома). После этой игры «Автодор» набрал 34 очка, столько же баллов у «Самары» и красноярского «Енисея». На один балл больше только у лидера группы В пермской «Пармы-Пари». Баскетболисты казахстанской «Астаны» имеют 29 баллов, БК «МИНСК» набрал 27 очков. Свой следующий матч белорусская команда проведет 3 марта на выезде против «Самары».

В группе А дебютант «банковского» турнира МБА принимает краснодарский «Локомотив-Кубань». Здесь лидирует московский ЦСКА, набравший 51 очко, на второй позиции казанский УНИКС, у которого 47 баллов, действующий чемпион «Зенит» из Санкт-Петербурга имеет 44 очка, «Пари Нижний Новгород» с белорусом Максимом Салашем в составе набрал 41 очко.

Второй этап регулярного чемпионата завершится в конце марта, после чего две лучшие команды группы В выйдут в плей-офф, где их соперниками будут клубы группы А.

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