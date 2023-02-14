Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня в Саратове чемпионы Беларуси оказали упорное сопротивление местному «Автодору», но все же уступили с разницей в 8 очков — 70:78 (13:20, 16:20, 24:11, 17:27). В двух встречах первого этапа соревнований саратовский клуб также был сильнее подопечных Ростислава Вергуна — 97:72 (в гостях) и 88:77 (дома). После этой игры «Автодор» набрал 34 очка, столько же баллов у «Самары» и красноярского «Енисея». На один балл больше только у лидера группы В пермской «Пармы-Пари». Баскетболисты казахстанской «Астаны» имеют 29 баллов, БК «МИНСК» набрал 27 очков. Свой следующий матч белорусская команда проведет 3 марта на выезде против «Самары».