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12:27 (мск), источник: Sport24

В США баскетбольного тренера уволили за издевательства над студентами

Баскетбольный тренер Университета Нью-Мексико Грег Хейар уволен за систематические издевательства в студенческой команде первокурсников, сообщает ESPN.

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По данным источника, один из членов команды обратился в полицию из-за случаев дедовщины, которая отражалась в издевательствах, домогательствах и сексуальных контактах.

«Как я уже говорил ранее, в нашем кампусе нет места дедовщине, и виновные будут привлечены к ответственности за свои действия. Я привержен безопасности и благополучию всех членов сообщества нашего кампуса, а также целостности нашего университета», — заявил ректор Университета Нью-Мексико Дэн Арвизу после увольнения тренера Хейара.

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