В США баскетбольного тренера уволили за издевательства над студентами

По данным источника, один из членов команды обратился в полицию из-за случаев дедовщины, которая отражалась в издевательствах, домогательствах и сексуальных контактах.

«Как я уже говорил ранее, в нашем кампусе нет места дедовщине, и виновные будут привлечены к ответственности за свои действия. Я привержен безопасности и благополучию всех членов сообщества нашего кампуса, а также целостности нашего университета», — заявил ректор Университета Нью-Мексико Дэн Арвизу после увольнения тренера Хейара.