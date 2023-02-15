БК «Астана» потерпел поражение в матче Единой лиги ВТБ
БК «Астана» в матче второго этапа Единой лиги ВТБ провела выездной матч против «Самары», сообщает корреспондент Vesti.kz.
БК «Астана» в матче второго этапа Единой лиги ВТБ провела выездной матч против «Самары», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась в пользу соперника казахстанского клуба — 89:75 (26:16, 25:14, 17:24, 21:21). Самым результативным в составе «Астаны» стал Кваме Вон, набравший 32 очка.
Столичный клуб занимает пятое из шести мест в таблице группы «Б» второго этапа лиги.
Следующий матч казахстанцы проведут на своей площадке против «Парма-Пари» из Перми. Игра пройдет 4 марта.