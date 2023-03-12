«МИНСК» одержал вторую победу в играх Единой лиги ВТБ

В домашнем поединке с саратовским «Автодором» подопечные Ростислава Вергуна одержали победу с результатом 81:65 (22:19, 22:17, 20:11, 17:18).

Заключительные матчи второго этапа минчане проведут на своей арене: 17 марта они сыграют с пермским клубом «Парма-Пари», а 26 марта завершат сезон встречей с казахстанской «Астаной». Положение команд в группе В сейчас таково: «Парма-Пари» — 43 очка (29 матчей), «Енисей» — 42 (30), «Самара» — 41 (29), «Автодор» — 41 (29), «Астана» — 32 (27), «МИНСК» — 32 (30).

Положение команд в группе А: ЦСКА (Москва) — 56 (29), УНИКС (Казань) — 54 (30), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 50 (29), «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 46 (30), «Пари Нижний Новгород» — 46 (29) МБА (Москва) — 42 (29).