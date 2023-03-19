«Енисей» на своей площадке обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Григорий Мотовилов, набравший 19 очков. 11 очков набрал Владислав Трушкин. 10 баллов на свой счёт записали Евгений Белянков, Джеймс Томпсо и Александр Гудумак.

В составе «Астаны» 17 очков набрал Маркелл Джонсон. 10 очками отметились Игорь Каныгин и Максим Марчук, девятью баллами — Валерий Лиходей и Рустам мурзагалиев.