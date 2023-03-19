«Енисей» на своей площадке обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
Красноярский баскетбольный клуб «Енисей» на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».
Встреча состоялась на стадионе «Арена-Север» и завершилась победой хозяев со счётом 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Григорий Мотовилов, набравший 19 очков. 11 очков набрал Владислав Трушкин. 10 баллов на свой счёт записали Евгений Белянков, Джеймс Томпсо и Александр Гудумак.
В составе «Астаны» 17 очков набрал Маркелл Джонсон. 10 очками отметились Игорь Каныгин и Максим Марчук, девятью баллами — Валерий Лиходей и Рустам мурзагалиев.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ красноярский клуб проведёт с «Самарой» на своей площадке 26 марта (13:00 мск). «Астана» сыграет на выезде с «Пармой-Пари» 22 марта (17:30 мск).