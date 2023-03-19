«Пари НН» обыграл «Зенит» в финале Кубка России по баскетболу
«Пари НН» впервые стал обладателем Кубка России по баскетболу.
«Пари НН» впервые стал обладателем Кубка России по баскетболу.
В финале, который прошел 19 марта в Санкт-Петербурге, нижегородцы обыграли местный «Зенит» со счетом 84:72 (23:12, 19:24, 22:17, 20:19).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер, в активе которого 28 очков. У «Пари НН» 21 очко набрал Иван Стребков.
В матче за третье место московская МБА обыграла подмосковные «Химки» (77:68).