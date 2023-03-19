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18:37 (мск), источник: Sport24

«Пари НН» обыграл «Зенит» в финале Кубка России по баскетболу

«Пари НН» впервые стал обладателем Кубка России по баскетболу.

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Источник: vk.com/nnbasket

В финале, который прошел 19 марта в Санкт-Петербурге, нижегородцы обыграли местный «Зенит» со счетом 84:72 (23:12, 19:24, 22:17, 20:19).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер, в активе которого 28 очков. У «Пари НН» 21 очко набрал Иван Стребков.

В матче за третье место московская МБА обыграла подмосковные «Химки» (77:68).

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