«Астана» потерпела поражение в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 19 марта, команда сыграла в Красноярске с местным «Енисеем». Хозяева паркета были сильнее со счетом 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28). Самым результативным в составе казахстанского клуба стал Маркелл Джонсон, набравший 17 очков.