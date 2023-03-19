«Астана» потерпела поражение в матче Единой лиги ВТБ
БК «Астана» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz.
БК «Астана» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz.
Сегодня, 19 марта, команда сыграла в Красноярске с местным «Енисеем». Хозяева паркета были сильнее со счетом 77:67 (19:20, 26:6, 13:13, 19:28). Самым результативным в составе казахстанского клуба стал Маркелл Джонсон, набравший 17 очков.
Следующий матч «Астана» проведет 22 марта на выезде против пермской «Пармы».