Баскетболисты «МИНСКА» победой завершили сезон Единой лиги ВТБ

Последним соперником подопечных Ростислава Вергуна в сезоне стала «Астана», встреча команд из столиц Беларуси и Казахстана состоялась в Минске. Первую половину матча наши баскетболисты провели не слишком удачно: стартовую четверть наша команда проиграла с разницей «минус 9» (21:30), к большому перерыву отставание хозяев паркета выросло до 11 очков (37:48).

Однако в следующем отрезке ход поединка изменился кардинальным образом: белорусы выиграли третью четверть с двадцатиочковым перевесом и захватили лидерство в матче (62:53). В заключительной 10-минутке минчанам оставалось только удержать преимущество, что они и сделали, даже нарастив отрыв. Итоговый счет — 84:69 в пользу столичного клуба.