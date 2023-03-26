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26 марта, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» победой завершили сезон Единой лиги ВТБ

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» завершили выступление в чемпионате Единой лиги ВТБ сезона 2022/2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Последним соперником подопечных Ростислава Вергуна в сезоне стала «Астана», встреча команд из столиц Беларуси и Казахстана состоялась в Минске. Первую половину матча наши баскетболисты провели не слишком удачно: стартовую четверть наша команда проиграла с разницей «минус 9» (21:30), к большому перерыву отставание хозяев паркета выросло до 11 очков (37:48).

Однако в следующем отрезке ход поединка изменился кардинальным образом: белорусы выиграли третью четверть с двадцатиочковым перевесом и захватили лидерство в матче (62:53). В заключительной 10-минутке минчанам оставалось только удержать преимущество, что они и сделали, даже нарастив отрыв. Итоговый счет — 84:69 в пользу столичного клуба.

Эта победа стала для «МИНСКА» всего третьей в 32 матчах сезона Единой лиги ВТБ. В турнирной таблице чемпионата наши баскетболисты заняли последнее 12-е место.

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