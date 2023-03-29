Экс-игрока сборной России включат в Зал славы баскетбола, пишут СМИ

Также в число избранных для включения в Зал славы баскетболистов вошли олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион НБА немец Дирк Новицки, двукратный серебряный призер Олимпийский игр, чемпион мира и двукратный чемпион НБА испанец Пау Газоль, чемпион Европы и четырехкратный чемпион НБА француз Тони Паркер, а также возглавляющий «Сан-Антонио» Грегг Попович — один из пяти тренеров в истории НБА, выигравших пять титулов, рекордсмен по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров.
Официальное объявление обо всех, кто войдет в Зал славы, будет сделано в субботу на «Финале четырех» Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) среди мужских баскетбольных команд, который пройдет в американском Хьюстоне.
Хэммон в составе сборной России становилась бронзовым призером Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата Европы. Дважды выигрывала чемпионат женской НБА в качестве игрока и один раз — в качестве тренера. В России выступала за ЦСКА, оренбургскую «Надежду» и подмосковную «Спарту энд К».