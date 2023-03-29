Экс-игрока сборной России включат в Зал славы баскетбола, пишут СМИ

Также в число избранных для включения в Зал славы баскетболистов вошли олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд, бронзовый призер чемпионата мира и чемпион НБА немец Дирк Новицки, двукратный серебряный призер Олимпийский игр, чемпион мира и двукратный чемпион НБА испанец Пау Газоль, чемпион Европы и четырехкратный чемпион НБА француз Тони Паркер, а также возглавляющий «Сан-Антонио» Грегг Попович — один из пяти тренеров в истории НБА, выигравших пять титулов, рекордсмен по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров.