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10:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетбольный клуб «Коннектикут Хаскис» выиграл «Мартовское безумие» в NCAA

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Коннектикут Хаскис» обыграл «Сан-Диего Стэйт Ацтекс» в решающем матче «Финала четырех» «Мартовского безумия» — мужского баскетбольного турнира первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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Источник: Reuters

Встреча в Хьюстоне закончилась со счетом 76:59 (36:24, 40:35). Баскетболист «Коннектикута» Адама Саного, оформивший в матче дабл-дабл (17 очков и 10 подборов), был назван лучшим игроком турнира. В свое время эту награду получали такие баскетболисты, как Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Хаким Оладжьювон.

В полуфинале «Сан-Диего» обыграл команду «Флорида Атлантик Оулз», в составе которой сыграл российский центровой Владислав Голдин.

84-й по счету турнир начался 14 марта, в нем стартовали 68 команд. «Мартовское безумие» является одним из крупнейших спортивных событий в США. В 2010 году вещатели приобрели права на трансляции турнира на 14 лет за 10,8 млрд долларов, в 2016 году контракт был продлен до 2032 года в рамках сделки на сумму 8,8 млрд долларов.

Команда Университета Коннектикута завоевала титул в пятый раз. Больше всего побед (11) на счету команды Калифорнийского университета (последняя — в 1995 году).

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