Баскетбольный клуб «Коннектикут Хаскис» выиграл «Мартовское безумие» в NCAA

Встреча в Хьюстоне закончилась со счетом 76:59 (36:24, 40:35). Баскетболист «Коннектикута» Адама Саного, оформивший в матче дабл-дабл (17 очков и 10 подборов), был назван лучшим игроком турнира. В свое время эту награду получали такие баскетболисты, как Энтони Дэвис, Кармело Энтони, Хаким Оладжьювон.

В полуфинале «Сан-Диего» обыграл команду «Флорида Атлантик Оулз», в составе которой сыграл российский центровой Владислав Голдин.

84-й по счету турнир начался 14 марта, в нем стартовали 68 команд. «Мартовское безумие» является одним из крупнейших спортивных событий в США. В 2010 году вещатели приобрели права на трансляции турнира на 14 лет за 10,8 млрд долларов, в 2016 году контракт был продлен до 2032 года в рамках сделки на сумму 8,8 млрд долларов.