FIBA не допустила сборную России до участия в отборе на Олимпийские игры

ТАСС, 18 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать мужскую сборную России на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба FIBA.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира, который пройдет в августе — сентябре 2023 года. По результатам соревнований, а также квалификации на чемпионат Европы 2025 года будут определяться и сборные, которые сыграют в квалификационном турнире на Олимпиаду. 1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.