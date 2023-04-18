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18:04 (мск), источник: ТАСС

FIBA не допустила сборную России до участия в отборе на Олимпийские игры

В марте прошлого года российские баскетбольные клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 18 апреля. Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) принял решение не допускать мужскую сборную России на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2024 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба FIBA.

«Исполнительный комитет FIBA принял решение не регистрировать мужскую сборную России на олимпийские квалификационные турниры FIBA 2023 года», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира, который пройдет в августе — сентябре 2023 года. По результатам соревнований, а также квалификации на чемпионат Европы 2025 года будут определяться и сборные, которые сыграют в квалификационном турнире на Олимпиаду. 1 марта 2022 года FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

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