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16:33 (мск), источник: ТАСС

Умер баскетбольный судья Григорьев, работавший на двух Олимпийских играх

Почетному спортивному судье России было 77 лет.

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Источник: Российская федерация баскетбола

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Почетный судья международной категории, почетный спортивный судья России Михаил Григорьев умер в возрасте 77 лет. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

О причинах смерти не сообщается. РФБ выразила соболезнования родным и близким Григорьева.

Григорьев работал арбитром на баскетбольных турнирах Олимпийских игр 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Он также работал на чемпионатах мира и Европы среди мужчин и женщин. В 1984 году он судил финал Кубка чемпионов между итальянским «Виртусом» и испанской «Барселоной» (79:73), а в 1988 году — матчи сборной СССР против клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта». В апреле 2023 года приказом министра спорта РФ Григорьеву было присвоено звание почетного спортивного судьи России.

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