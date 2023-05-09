Умер баскетбольный судья Григорьев, работавший на двух Олимпийских играх

Григорьев работал арбитром на баскетбольных турнирах Олимпийских игр 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Он также работал на чемпионатах мира и Европы среди мужчин и женщин. В 1984 году он судил финал Кубка чемпионов между итальянским «Виртусом» и испанской «Барселоной» (79:73), а в 1988 году — матчи сборной СССР против клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта». В апреле 2023 года приказом министра спорта РФ Григорьеву было присвоено звание почетного спортивного судьи России.