«МИНСК» обыграл баскетболистов «Гродно-93» на старте финала чемпионата Беларуси

Сегодня на паркете «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна встретили упорное сопротивление со стороны команды Дмитрия Кузьмина, но в итоге все же добились победы с перевесом в четыре очка — 71:67. Послезавтра соперники также сыграют на площадке действующих чемпионов страны, а 19 мая соперники встретятся в Гродно. Оба финалиста выиграли полуфинальные серии с одинаковым результатом — 3:1. Минчане переиграли витебский «Рубон», а гродненцы были сильнее могилевского «Борисфена». Неудачники полуфинальных баталий завтра в Могилеве проведут первый матч за бронзовые награды.