«МИНСК» обыграл баскетболистов «Гродно-93» на старте финала чемпионата Беларуси
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» одержали победу над «Гродно-93» в первом матче за золотые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» одержали победу над «Гродно-93» в первом матче за золотые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на паркете «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна встретили упорное сопротивление со стороны команды Дмитрия Кузьмина, но в итоге все же добились победы с перевесом в четыре очка — 71:67. Послезавтра соперники также сыграют на площадке действующих чемпионов страны, а 19 мая соперники встретятся в Гродно. Оба финалиста выиграли полуфинальные серии с одинаковым результатом — 3:1. Минчане переиграли витебский «Рубон», а гродненцы были сильнее могилевского «Борисфена». Неудачники полуфинальных баталий завтра в Могилеве проведут первый матч за бронзовые награды.
В золотой серии предыдущего национального чемпионата «МИНСК» переиграл «Борисфен», а «Гродно-93» взял бронзу, победив «Рубон». БК «МИНСК» является 14-кратным чемпионом Беларуси, причем он никому не уступает золото с 2009 года. Баскетболисты «Гродно-93» выигрывали золотые медали 8 раз, последний чемпионский титул был завоеван в 2004 году.
Победителем недавно завершившегося женского чемпионата страны в третий раз подряд стал «Горизонт», который в финальной серии за золото трижды обыграл баскетболисток гродненской «Олимпии». Бронзовые награды завоевали баскетболистки «МИНСКА», которые одержали три крупные победы над «Гомельскими рысями».