Выглядит как стерва. Русская баскетболистка, горячие фото которой опубликовали в мужском журнале MAXIM

«В прошлом я профессиональная баскетболистка, а сейчас являюсь участницей медийной баскетбольной команды Hoops. Также снимаюсь как модель для брендов, каталогов и участвую в показах.



Часто при первом знакомстве мне говорят, что я выгляжу довольно высокомерной и даже стервозной девушкой, к которой просто так невозможно подойти. Это из-за моего взгляда, который, кстати, очень ценится в модельном бизнесе, но в жизни создает некоторые препятствия для знакомства с противоположной стороной.



Как только люди узнают меня ближе, в меня, как в человека, влюбляются. Я очень добрая, активная и веселая девчонка, которая может найти общий язык со всеми. При этом у меня всегда есть свое мнение и я могу показать зубки, когда мне этого захочется», — рассказала Трифонова.