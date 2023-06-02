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13:37 (мск), источник: ТАСС

Олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Саканделидзе ввели в баскетбольный Зал славы

Игрок стал победителем Олимпийских игр в 1972 году.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 июня. Олимпийский чемпион 1972 года в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе введен в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба организации.

Саканделидзе введен в Зал славы FIBA посмертно, игрок умер в 2004 году в возрасте 58 лет. Помимо Саканделидзе, в Зал славы ввели двукратного бронзового призера Олимпийских игр бразильца Вламира Маркеса, бывшего игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» китайца Яо Мина, а также еще семерых игроков.

В составе сборной СССР Саканделидзе выиграл золото Олимпийских игр 1972 года и бронзу Олимпиады-1968. Также вместе со сборной СССР он стал чемпионом мира (1967) и четырехкратным чемпионом Европы (1965, 1967, 1969, 1971). На протяжении всей игровой карьеры Саканделидзе выступал за тбилисское «Динамо» (1963−1974), в составе которого стал обладателем Кубка СССР (1969). Также он был тренером «Динамо» с 1979 по 1983 год.

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