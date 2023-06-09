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21:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили баскетболистов России в первом спарринге

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси одержали победу над командой России в первом товарищеском матче в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении почти всего поединка подопечные Ростислава Вергуна были в роли догоняющих, но в четвертой четверти сумели переломить ход встречи и одержали викторию с перевесом в три очка — 83:80.

Второй матч баскетболисты сборных Беларуси и России проведут 11 июня. Перед приездом в российскую столицу белорусская дружина дважды проиграла в гостях баскетболистам казахстанской «Астаны».

На следующей неделе на площадке московского «Баскет Холла» женские национальная и молодежная сборные Беларуси также встретятся с российскими баскетболистками.

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