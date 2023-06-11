Белорусские баскетболисты уступили россиянам в Москве
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели поражение от команды России во втором контрольном поединке в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели поражение от команды России во втором контрольном поединке в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня россияне после позавчерашнего поражения сыграли сильнее и выиграли с перевесом в пять очков — 83:78. Позавчера белорусы одержали победу с результатом 83:80. Перед визитом в российскую столицу белорусская дружина дважды проиграла в гостях баскетболистам казахстанской «Астаны».
На следующей неделе на площадке московского «Баскет Холла» женские национальная и молодежная сборные Беларуси также встретятся с российскими баскетболистками.