Белорусские баскетболисты уступили россиянам в Москве

Сегодня россияне после позавчерашнего поражения сыграли сильнее и выиграли с перевесом в пять очков — 83:78. Позавчера белорусы одержали победу с результатом 83:80. Перед визитом в российскую столицу белорусская дружина дважды проиграла в гостях баскетболистам казахстанской «Астаны».