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18:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские баскетболисты уступили россиянам в Москве

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Беларуси потерпели поражение от команды России во втором контрольном поединке в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня россияне после позавчерашнего поражения сыграли сильнее и выиграли с перевесом в пять очков — 83:78. Позавчера белорусы одержали победу с результатом 83:80. Перед визитом в российскую столицу белорусская дружина дважды проиграла в гостях баскетболистам казахстанской «Астаны».

На следующей неделе на площадке московского «Баскет Холла» женские национальная и молодежная сборные Беларуси также встретятся с российскими баскетболистками.

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