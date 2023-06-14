Белорусские баскетболистки уступили российской «молодежке» на турнире в Москве

Вчера в своей первой игре подопечные Натальи Трофимовой потерпели крупное поражение от национальной сборной России — 50:104. Завтра белорусские баскетболистки снова встретятся с главной российской дружиной и попытаются реабилитироваться за неудачу в стартовом матче. В составе белорусской сборной в Москве играют в основном молодые баскетболистки. Для тренерского штаба встречи в московском «Баскет-Холле» — это отличная возможность проверить готовность ближайшего резерва национальной команды.