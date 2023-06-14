Белорусские баскетболистки уступили российской «молодежке» на турнире в Москве
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в розыгрыше Кубка Пари-2023 в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси потерпели второе поражение в розыгрыше Кубка Пари-2023 в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем втором поединке белоруски проиграли сегодня молодежной сборной России (U-20) со счетом 79:93.
Вчера в своей первой игре подопечные Натальи Трофимовой потерпели крупное поражение от национальной сборной России — 50:104. Завтра белорусские баскетболистки снова встретятся с главной российской дружиной и попытаются реабилитироваться за неудачу в стартовом матче. В составе белорусской сборной в Москве играют в основном молодые баскетболистки. Для тренерского штаба встречи в московском «Баскет-Холле» — это отличная возможность проверить готовность ближайшего резерва национальной команды.
На прошлой неделе мужская сборная Беларуси также играла в Москве с командой России. В первой встрече команда Ростислава Вергуна добилась победы со счетом 83:80, а потом уступила с результатом 78:83.