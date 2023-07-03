Шведский баскетболист извинился перед народом за переход в ЦСКА
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шведский форвард Йонас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский баскетбольный клуб ЦСКА.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шведский форвард Йонас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский баскетбольный клуб ЦСКА.
В марте 2022 года Йеребко подписал контракт с армейцами до конца сезона и был исключен Шведским баскетбольным союзом (SBBF) из национальной команды Швеции. В июне того же года, отыграв в 16 матчах Единой лиги ВТБ, он покинул Россию и с тех пор находится без клуба.
«Я хочу сказать шведскому народу, что приношу свои извинения. Сделал неправильный выбор, я думал только о баскетболе, и это было неправильно. Я не играл полтора года, мне просто хотелось играть. Оглядываясь назад, я бы никогда такого не сделал. Жалею об этом», — цитирует Йеребко SVT Sport.
Йеребко 36 лет. Помимо ЦСКА, в России Йеребко также выступал за подмосковные «Химки». До этого играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт».