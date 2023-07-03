Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Повелитель Большого шлема
22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шведский баскетболист извинился перед народом за переход в ЦСКА

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шведский форвард Йонас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в московский баскетбольный клуб ЦСКА.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В марте 2022 года Йеребко подписал контракт с армейцами до конца сезона и был исключен Шведским баскетбольным союзом (SBBF) из национальной команды Швеции. В июне того же года, отыграв в 16 матчах Единой лиги ВТБ, он покинул Россию и с тех пор находится без клуба.

«Я хочу сказать шведскому народу, что приношу свои извинения. Сделал неправильный выбор, я думал только о баскетболе, и это было неправильно. Я не играл полтора года, мне просто хотелось играть. Оглядываясь назад, я бы никогда такого не сделал. Жалею об этом», — цитирует Йеребко SVT Sport.

Йеребко 36 лет. Помимо ЦСКА, в России Йеребко также выступал за подмосковные «Химки». До этого играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт», «Бостон», «Юта» и «Голден Стэйт».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева счастлива как никогда. Кто виноват в ее влюбленности?
'Кричала, что он мне ломает ногу'. Судьба самой красивой фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь