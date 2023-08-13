Призер Олимпиады в составе сборной России Бекки Хэммон включена в Зал славы баскетбола

ТАСС, 13 августа. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине в составе сборной России Бекки Хэммон была включена в Зал славы баскетбола. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В настоящее время Хэммон является главным тренером клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лас Вегас». С 2014 по 2022 годы она была ассистенткой главного тренера в команде НБА «Сан Антонио». В декабре 2020 года Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой НБА, — главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича удалили со скамейки запасных за неподобающее поведение в домашнем матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) и Хэммон, которая на тот момент была помощницей Поповича, выполняла его обязанности наставника команды.

Попович, занимающий пост главного тренера «Сан-Антонио» с 1996 года, также был введен в Зал славы баскетбола. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом НБА. Четыре из пяти чемпионских титулов «Сан Антонио» завоевал в то время, когда за команду выступал французский разыгрывающий Тони Паркер, также введенный в Зал славы в этом году. Паркер пять раз участвовал в матчах всех звезд лиги, в 2007 году он был признан самым ценным игроком финала, в 2013-м выиграл чемпионат Европы в составе национальной сборной.

Также в Зал славы были введены трехкратный чемпион НБА американец Дуэйн Уэйд, чемпион НБА 2011 года и самый ценный игрок лиги 2007 года немец Дирк Новицки и двукратный чемпион НБА Пау Газоль, также становившийся в составе сборной Испании победителем чемпионата мира (2006), чемпионата Европы (2009, 2011, 2015) и призером Олимпийских игр (2008, 2012, 2016).