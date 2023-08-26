Названа причина остановки сердца у сына Леброна Джеймса

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, врождённый порок сердца стал причиной его остановки у Бронни Джеймса. Отмечается, что существует уверенность, что игрок полностью выздоровеет и вернётся в баскетбол в ближайшем будущем.