Сборные России и Китая по баскетболу могут провести товарищеский матч
По словам главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, возможность проведения игры зависит от календарей национальных чемпионатов стран.
По словам главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, возможность проведения игры зависит от календарей национальных чемпионатов стран.
ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представители Китая готовы пригласить баскетбольную сборную России провести товарищеский матч. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
«Мы постоянно работаем по возможным матчам сборной. Вчера встречался с ребятами из Китая — не из федерации, но представителями больших провинций, которые мечтают принять и свою сборную, и готовы нашу пригласить. Возможностей для нас много, и все зависит от того, как мы сумеем объединить календари», — сказал Кириленко.
«Сборная проведет какие-то точечные товарищеские игры в феврале. Скорее всего, недалеко от Москвы, потому что будет идти чемпионат и сложно игроков вывозить куда-то. Что касается летней программы, то она будет насыщенной — как у мужской, так и у женской команды. У девочек, кстати, Суздаль и Иваново очень хотят принять команду», — отметил президент РФБ.
В августе мужская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В первой сборная России победила со счетом 72:59, во второй — 71:57. В июне россияне дважды встретились с белорусами в Москве. В первом матче сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии, во втором матче сборная России победила со счетом 83:78.
1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке