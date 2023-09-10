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13:08 (мск), источник: ТАСС

Сборные России и Китая по баскетболу могут провести товарищеский матч

По словам главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, возможность проведения игры зависит от календарей национальных чемпионатов стран.

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Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Представители Китая готовы пригласить баскетбольную сборную России провести товарищеский матч. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Мы постоянно работаем по возможным матчам сборной. Вчера встречался с ребятами из Китая — не из федерации, но представителями больших провинций, которые мечтают принять и свою сборную, и готовы нашу пригласить. Возможностей для нас много, и все зависит от того, как мы сумеем объединить календари», — сказал Кириленко.

«Сборная проведет какие-то точечные товарищеские игры в феврале. Скорее всего, недалеко от Москвы, потому что будет идти чемпионат и сложно игроков вывозить куда-то. Что касается летней программы, то она будет насыщенной — как у мужской, так и у женской команды. У девочек, кстати, Суздаль и Иваново очень хотят принять команду», — отметил президент РФБ.

В августе мужская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В первой сборная России победила со счетом 72:59, во второй — 71:57. В июне россияне дважды встретились с белорусами в Москве. В первом матче сильнее со счетом 83:80 оказалась сборная Белоруссии, во втором матче сборная России победила со счетом 83:78.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Команды были исключены из числа участников квалификационного турнира к Кубку мира. В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10—13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.

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