«Уралмаш» обыграл «Зенит» в своем дебютном матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 75:70 (14:14, 19:24, 24:18, 18:14) в пользу «Уралмаша», который провел дебютный матч в лиге. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Боян Дублевич, который набрал 17 очков. В составе гостей больше всего очков набрал Джавонте Даглас (22).