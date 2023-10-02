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22:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уралмаш» обыграл «Зенит» в своем дебютном матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Уралмаш» обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 75:70 (14:14, 19:24, 24:18, 18:14) в пользу «Уралмаша», который провел дебютный матч в лиге. Самым результативным игроком в составе хозяев стал Боян Дублевич, который набрал 17 очков. В составе гостей больше всего очков набрал Джавонте Даглас (22).

В следующем матче «Уралмаш» 6 октября сыграет дома с московской «Руной», «Зенит» днем ранее сыграет на выезде с «Самарой».

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