«Борисфен» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по баскетболу
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Борисфена» одержали третью победу кряду в стартовых играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Борисфена» одержали третью победу кряду в стартовых играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом матче с «Гомельскими рысями» могилевчане не испытали серьезных проблем, выиграв со счетом 109:57. После двух поражений подряд первую победу добыл витебский «Рубон», переигравший в Минске столичный «Импульс-БГУИР» со счетом 71:66. После сегодняшних матчей у «Борисфена» стало 6 очков из 6 возможных, по 4 балла имеют «Гродно-93», резервисты БК «МИНСК» и «Рубон».
В центральном поединке женского первенства баскетболистки «МИНСКА» уверенно победили действующих чемпионок страны спортсменок «Горизонта» — 82:60. Еще один фаворит турнира гродненская «Олимпия» разгромила на своей площадке второй состав «Гомельских рысей» со счетом 117:36. Основная гомельская команда оказалась сильнее резервной дружины «Горизонта» — 85:74. После трех туров по 6 очков имеют «МИНСК», «Олимпия» и «Гомельские рыси», у «Горизонта» 5 зачетных баллов.