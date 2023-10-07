«Борисфен» вышел в лидеры чемпионата Беларуси по баскетболу

Сегодня в гостевом матче с «Гомельскими рысями» могилевчане не испытали серьезных проблем, выиграв со счетом 109:57. После двух поражений подряд первую победу добыл витебский «Рубон», переигравший в Минске столичный «Импульс-БГУИР» со счетом 71:66. После сегодняшних матчей у «Борисфена» стало 6 очков из 6 возможных, по 4 балла имеют «Гродно-93», резервисты БК «МИНСК» и «Рубон».