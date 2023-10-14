Баскетболистки «МИНСКА» и «Олимпии» продолжают побеждать в чемпионате Беларуси

Обладательницы серебра баскетболистки гродненской «Олимпии» уверенно переиграли у себя дома молодежную команду БК «МИНСК» с результатом 99:40.

Основная команда «МИНСКА» свою четвертую викторию подряд одержала также на своей площадке, разгромив «Гродненских рысей» со счетом 109:48.

Действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» не испытали проблем в домашней встрече с гродненской «Викторией», выиграв с перевесом в 78 очков — 111:33. После четырех игровых дней «МИНСК» и «Олимпия» имеют по 8 очков из 8 возможных. У «Горизонта» и «Гомельских рысей» по 7 зачетных баллов.