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14 октября, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «МИНСКА» и «Олимпии» продолжают побеждать в чемпионате Беларуси

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по баскетболу продолжили свои победные серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Обладательницы серебра баскетболистки гродненской «Олимпии» уверенно переиграли у себя дома молодежную команду БК «МИНСК» с результатом 99:40.

Основная команда «МИНСКА» свою четвертую викторию подряд одержала также на своей площадке, разгромив «Гродненских рысей» со счетом 109:48.

Действующие чемпионки страны баскетболистки «Горизонта» не испытали проблем в домашней встрече с гродненской «Викторией», выиграв с перевесом в 78 очков — 111:33. После четырех игровых дней «МИНСК» и «Олимпия» имеют по 8 очков из 8 возможных. У «Горизонта» и «Гомельских рысей» по 7 зачетных баллов.

В центральном поединке мужского первенства могилевский «Борисфен» победил на выезде резервистов «МИНСКА» со счетом 90:75. Баскетболисты «Гродно-93» разгромили гостей из витебского «Рубона» — 116:61. Столичный «Импульс-БГУИР» переиграл в Минске «Гомельских рысей» со счетом 85:59. Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Борисфен» — 8 очков, «Гродно-93» — 6, «МИНСК», «Рубон», «Импульс-БГУИР» — 5.

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