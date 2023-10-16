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16 октября, источник: БЕЛТА

«МИНСК» потерпел третье поражение на старте Единой лиги ВТБ

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели третье поражение на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Начало сегодняшнего поединка с действующим победителем Лиги казанским УНИКСом на паркете «Минск-Арены» подопечные Ростислава Вергуна провели здорово и выиграли первую четверть со счетом 20:18. Но потом гости заиграли гораздо активнее, стали допускать меньше ошибок и в атаке, и в обороне и в итоге выиграли с перевесом в 48 очков — 97:48. Самым результативным в составе минчан стал Даниил Коско, набравший 13 очков.

До этого чемпионы Беларуси проиграли на своей арене клубу «Пари Нижний Новгород» со счетом 60:89, а затем уступили в Красноярске местному «Енисею» с результатом 64:73. Для УНИКСа это вторая виктория в нынешнем сезоне: на старте казанцы обыграли у себя дома вице-чемпионов «банковского» турнира баскетболистов краснодарского «Локомотива-Кубани» с белорусом Владиславом Близнюком в составе со счетом 91:73. Следующий поединок регулярного чемпионата минчане проведут 19 октября на своей площадке против баскетболистов «Самары», которые провели уже четыре встречи. В их активе победы над «Енисеем» (83:63) и московским МБА (77:65), в пассиве поражения от питерского «Зенита» (76:84) и новичка турнира московской «Руны» (74:85).

Турнирную таблицу Единой лиги ВТБ сейчас возглавляет московский ЦСКА, одержавший победы во всех четырех проведенных встречах. По три виктории имеют «Пари Нижний Новгород» и «Руна».

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