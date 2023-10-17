Баскетболисты «Борисфена» добыли пятую победу на старте чемпионата Беларуси

Сегодня в домашнем поединке с еще одним фаворитом турнира «Гродно-93» подопечные Андрея Кривоноса долгое время уступали, но в самой концовке сумели вырвать победу с минимальным перевесом в счете — 73:72. Для гродненской команды это первое поражение в четырех проведенных встречах нынешнего турнира.