Баскетболисты «Борисфена» добыли пятую победу на старте чемпионата Беларуси
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» одержали пятую викторию подряд на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты могилевского «Борисфена» одержали пятую викторию подряд на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в домашнем поединке с еще одним фаворитом турнира «Гродно-93» подопечные Андрея Кривоноса долгое время уступали, но в самой концовке сумели вырвать победу с минимальным перевесом в счете — 73:72. Для гродненской команды это первое поражение в четырех проведенных встречах нынешнего турнира.
После сегодняшней игры у «Борисфена» стало 10 очков, «Гродно-93» отстает на три балла, по 5 очков имеют витебский «Рубон», столичный «Импульс-БГУИР» и резервисты «МИНСКА».
Турнирную таблицу женского первенства возглавляют баскетболистки гродненской «Олимпии» и «МИНСКА», набравшие по 8 очков из 8 возможных.