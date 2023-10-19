Белорусы заняли четвертое место в Суперкубке ЕКЛ по баскетболу 3×3

На первом этапе баскетболисты команды «Минск-Беларусь» обыграли итальянский «Милан» — 22:12 и бразильский «Сан-Паулу» — 16:13, а также проиграли российскому клубу «Бионорд ПРО» из Перми — 13:21. В полуфинальном поединке минчане уступили будущему победителю российскому «Инаномо» с результатом 11:21. В составе белорусской дружины под началом Дмитрия Колтунова выступали Сергей Вабищевич, Максим Сазонов, Ян Маринин и Максим Коратцов.