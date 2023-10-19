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19 октября, источник: БЕЛТА

Белорусы заняли четвертое место в Суперкубке ЕКЛ по баскетболу 3×3

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Перми завершился розыгрыш Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На первом этапе баскетболисты команды «Минск-Беларусь» обыграли итальянский «Милан» — 22:12 и бразильский «Сан-Паулу» — 16:13, а также проиграли российскому клубу «Бионорд ПРО» из Перми — 13:21. В полуфинальном поединке минчане уступили будущему победителю российскому «Инаномо» с результатом 11:21. В составе белорусской дружины под началом Дмитрия Колтунова выступали Сергей Вабищевич, Максим Сазонов, Ян Маринин и Максим Коратцов.

В финальном матче спортсмены «Инаномо» победили сербский «Крупань» со счетом 22:13. Во втором розыгрыше Суперкубка принимали участие команды из Беларуси, Италии, Сербии, Казахстана, Китая и России.

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