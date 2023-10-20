Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Самаре» в Единой лиге ВТБ

Сегодня на площадке Falcon Club минчане уступили баскетболистам «Самары» с результатом 78:91. Волжане сразу захватили инициативу и не позволили хозяевам ни разу выйти вперед. Самым результативным в составе проигравших стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 34 очка. В трех предыдущих встречах подопечные Ростислава Вергуна проиграли клубу «Пари Нижний Новгород» (60:89), красноярскому «Енисею» (64:73) и казанскому УНИКСу (49:97). Свой следующий поединок «МИНСК» проведет в Перми против местной «Пармы». До этого пермяки одержали одну викторию в четырех проведенных встречах.