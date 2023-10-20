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00:56 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Самаре» в Единой лиге ВТБ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» проиграли четвертый поединок кряду в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня на площадке Falcon Club минчане уступили баскетболистам «Самары» с результатом 78:91. Волжане сразу захватили инициативу и не позволили хозяевам ни разу выйти вперед. Самым результативным в составе проигравших стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 34 очка. В трех предыдущих встречах подопечные Ростислава Вергуна проиграли клубу «Пари Нижний Новгород» (60:89), красноярскому «Енисею» (64:73) и казанскому УНИКСу (49:97). Свой следующий поединок «МИНСК» проведет в Перми против местной «Пармы». До этого пермяки одержали одну викторию в четырех проведенных встречах.

Также сегодня УНИКС победил в Казани екатеринбургский «Уралмаш» — 94:67. «Пари Нижний Новгород» принимает у себя дома казахстанскую «Астану».

Турнирную таблицу возглавляют московские ЦСКА и «Руна», имеющие по 4 выигрыша.

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