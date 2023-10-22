Баскетболисты «МИНСКА» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ

Сегодня в Перми перед заключительной четвертью минчане выигрывали у местной «Пармы» с разницей в 10 очков — 66:56, но не удержали преимущество и в итоге уступили с результатом 73:78. Самым результативным в минской дружине стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 17 очков. До этого чемпионы Беларуси проиграли клубу «Пари Нижний Новгород» (60:89), красноярскому «Енисею» (64:73), казанскому УНИКСу (49:97) и «Самаре» (78:91).