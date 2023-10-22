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18:06 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» уступили «Парме» в Единой лиге ВТБ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» проиграли пятый поединок подряд в чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Баскетбольный клуб "Минск"

Сегодня в Перми перед заключительной четвертью минчане выигрывали у местной «Пармы» с разницей в 10 очков — 66:56, но не удержали преимущество и в итоге уступили с результатом 73:78. Самым результативным в минской дружине стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 17 очков. До этого чемпионы Беларуси проиграли клубу «Пари Нижний Новгород» (60:89), красноярскому «Енисею» (64:73), казанскому УНИКСу (49:97) и «Самаре» (78:91).

Два следующих поединка подопечные Ростислава Вергуна проведут в российской столице против лидеров нынешнего сезона — ЦСКА (25 октября) и «Руны» (2 ноября). На старте турнира московские армейцы одержали 5 побед в 5 матчах, у «Руны» на одну викторию меньше.

Сегодня состоялись еще две встречи. В Красноярске баскетболисты «Енисея» добыли четвертую победу, выиграв у «Пари Нижнего Новгорода» — 88:83. Белорусский нападающий сибирского клуба Евгений Белянков набрал 4 очка. В Краснодаре «Локомотив-Кубань» одолел питерский «Зенит» — 69:67.

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