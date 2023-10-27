Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Майнц
22
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Футбол. Первая лига
28.10
Енисей
КАМАЗ
Все события
Фоторепортажи
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
24Первое армейское дерби сезона
20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Китайский клуб объявил о переходе россиянина Шведа

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Китайский клуб «Шаньси Лунгс» в своем официальном аккаунте в соцсети Weibo объявил о переходе российского баскетболиста Алексея Шведа.

Наверх

Срок контракта с 34-летним россиянином не уточняется. Отмечается, что Швед прибыл в Китай вместе со своей семьей в четверг, 26 октября.

Швед выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 год, а также с 2021 года. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги. С 2012 по 2015 год Швед играл в Национальной баскетбольной ассоциации за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс». В составе сборной России баскетболист завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2012 и бронзу чемпионата Европы — 2011.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин установил уникальное достижение в НХЛ
Отказывается от денег и медалей. Почему Туктамышева пропускает сезон
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь