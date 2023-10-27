Китайский клуб объявил о переходе россиянина Шведа

Срок контракта с 34-летним россиянином не уточняется. Отмечается, что Швед прибыл в Китай вместе со своей семьей в четверг, 26 октября.

Швед выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 год, а также с 2021 года. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги. С 2012 по 2015 год Швед играл в Национальной баскетбольной ассоциации за «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Нью-Йорк Никс». В составе сборной России баскетболист завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2012 и бронзу чемпионата Европы — 2011.