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2 ноября, источник: Чемпионат.com

Перасович — о победе УНИКСа над «Астаной»: важно играть от защиты, каждый внёс свой вклад

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с казахстанской «Астаной», который завершился победой действующего чемпиона Единой лиги ВТБ со счётом 96:65.

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Источник: Чемпионат.com

«На мой взгляд, сегодня мы провели очень хороший матч. В предыдущих играх “Астана” доказала, что является грозным соперником. Они обладают талантом в нападении и умеют забивать. “Астана” обыграла “Пари Нижний Новгород” на выезде, “Автодор” на своей площадке и была близка к домашней победе над “Зенитом”.

В таком серьёзном турнире, как Единая лига ВТБ, важно играть от защиты. Считаю, сегодня мы оборонялись агрессивно на протяжении трёх четвертей. За исключением некоторых отрезков во втором периоде, когда допускали ошибки и позволили соперникам набирать лёгкие очки. В любом случае я доволен тем уровнем баскетбола, который мы сегодня показали. Каждый из игроков внёс свой вклад в победу", — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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