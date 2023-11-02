Баскетболисты «МИНСКА» уступили дебютанту Единой лиги ВТБ
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели седьмое поражение кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели седьмое поражение кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Москве дебютанту «банковского» турнира «Руне» с результатом 53:71. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Джексон-Огунгбеми, набравший 19 очков.
Прервать неудачную серию чемпионы Беларуси попытаются 7 ноября в домашнем поединке с еще одним новичком Единой лиги ВТБ екатеринбургским «Уралмашем». В семи предыдущих встречах уральская команда одержала четыре победы.
Турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, победивший во всех семи проведенных матчах. У казанского УНИКСа и «Руны» на две виктории меньше.