Баскетболисты «МИНСКА» уступили дебютанту Единой лиги ВТБ

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Москве дебютанту «банковского» турнира «Руне» с результатом 53:71. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Джексон-Огунгбеми, набравший 19 очков.

Прервать неудачную серию чемпионы Беларуси попытаются 7 ноября в домашнем поединке с еще одним новичком Единой лиги ВТБ екатеринбургским «Уралмашем». В семи предыдущих встречах уральская команда одержала четыре победы.