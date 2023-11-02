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2 ноября, источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» уступили дебютанту Единой лиги ВТБ

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели седьмое поражение кряду в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Москве дебютанту «банковского» турнира «Руне» с результатом 53:71. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Джексон-Огунгбеми, набравший 19 очков.

Прервать неудачную серию чемпионы Беларуси попытаются 7 ноября в домашнем поединке с еще одним новичком Единой лиги ВТБ екатеринбургским «Уралмашем». В семи предыдущих встречах уральская команда одержала четыре победы.

Турнирную таблицу возглавляет московский ЦСКА, победивший во всех семи проведенных матчах. У казанского УНИКСа и «Руны» на две виктории меньше.

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