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18:29 (мск), источник: БЕЛТА

«Борисфен» продлил серию побед в чемпионате Беларуси по баскетболу

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Борисфена» продолжают побеждать в матчах чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Свою девятую подряд викторию могилевчане добыли сегодня у себя дома, уверенно переиграв резервистов «МИНСКА» с результатом 94:68. Сейчас в активе команды Андрея Кривоноса 18 очков, баскетболисты «Гродно-93» отстают на 4 балла. Через неделю, 14 ноября, два фаворита национального первенства проведут очный поединок в Гродно. На третьем месте турнирной таблицы находится резервный состав БК «МИНСК», у которого 13 очков, столичный «Импульс-БГУИР» и витебский «Рубон» набрали по 11 зачетных баллов.

Лидерами женского чемпионата Беларуси являются баскетболистки «МИНСКА», у которых 14 очков из 14 возможных. Действующий чемпион страны «Горизонт» и обладатель серебряных медалей гродненская «Олимпия» имеют по 13 баллов.

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