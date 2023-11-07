«Борисфен» продлил серию побед в чемпионате Беларуси по баскетболу

Свою девятую подряд викторию могилевчане добыли сегодня у себя дома, уверенно переиграв резервистов «МИНСКА» с результатом 94:68. Сейчас в активе команды Андрея Кривоноса 18 очков, баскетболисты «Гродно-93» отстают на 4 балла. Через неделю, 14 ноября, два фаворита национального первенства проведут очный поединок в Гродно. На третьем месте турнирной таблицы находится резервный состав БК «МИНСК», у которого 13 очков, столичный «Импульс-БГУИР» и витебский «Рубон» набрали по 11 зачетных баллов.