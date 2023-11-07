«МИНСК» проиграл «Уралмашу» в Единой лиге ВТБ

Восьмое фиаско кряду минчане потерпели на своей площадке в поединке с новичком этих соревнований екатеринбургским «Уралмашем» — 73:101 (20:29, 22:29, 11:23, 20:20). Самым результативным в составе белорусской команды стал Якоб Чебашек, в активе которого 20 набранных очков. Для уральского клуба это пятая виктория в девяти проведенных встречах. Подопечные Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне еще не выигрывали, очередной шанс победить им предоставится 12 ноября в Москве в игре с местным МБА. Москвичи провели 8 матчей, добыв в них 3 виктории.