«МИНСК» проиграл «Уралмашу» в Единой лиге ВТБ
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова не смогли добиться победы в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» снова не смогли добиться победы в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Восьмое фиаско кряду минчане потерпели на своей площадке в поединке с новичком этих соревнований екатеринбургским «Уралмашем» — 73:101 (20:29, 22:29, 11:23, 20:20). Самым результативным в составе белорусской команды стал Якоб Чебашек, в активе которого 20 набранных очков. Для уральского клуба это пятая виктория в девяти проведенных встречах. Подопечные Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне еще не выигрывали, очередной шанс победить им предоставится 12 ноября в Москве в игре с местным МБА. Москвичи провели 8 матчей, добыв в них 3 виктории.
Положение в группе лидеров Единой лиги ВТБ сейчас таково: ЦСКА (Москва) — 8 побед (8 матчей), УНИКС (Казань) — 6 (7), «Руна» — 5 (7), «Енисей» (Красноярск) — 5 (8), «Уралмаш» — 5 (9).