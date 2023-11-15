Баскетболисты «МИНСКА» не удержали победу над «Астаной», проиграв десятый раз кряду

В сегодняшнем поединке в столице Казахстана минчане долгое время выигрывали у баскетболистов «Астаны», однако не смогли довести встречу до победы, уступив в итоге с разницей в четыре балла — 74:78. Самым результативным в составе проигравших стал Владислав Микульский, набравший 14 очков. Подопечные Ростислава Вергуна остаются единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем сезоне. Баскетболисты «Астаны» выиграли пятый из девяти матчей. Три следующих встречи БК «МИНСК» проведет на своей площадке: 18 ноября — с питерским «Зенитом», 22 ноября — с саратовским «Автодором», 26 ноября — с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».