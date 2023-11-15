Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Сербия
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Амур
21
Хоккей. НХЛ
16.11
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.11
Эдмонтон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
16.11
Колорадо
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.11
Ванкувер
Айлендерс
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
26Карпин и фанаты, пять минут Соболева: «Спартак» обыграл «Ростов»
19:49 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» не удержали победу над «Астаной», проиграв десятый раз кряду

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» потерпели десятое поражение в играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

В сегодняшнем поединке в столице Казахстана минчане долгое время выигрывали у баскетболистов «Астаны», однако не смогли довести встречу до победы, уступив в итоге с разницей в четыре балла — 74:78. Самым результативным в составе проигравших стал Владислав Микульский, набравший 14 очков. Подопечные Ростислава Вергуна остаются единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем сезоне. Баскетболисты «Астаны» выиграли пятый из девяти матчей. Три следующих встречи БК «МИНСК» проведет на своей площадке: 18 ноября — с питерским «Зенитом», 22 ноября — с саратовским «Автодором», 26 ноября — с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».

Таблицу «банковского» турнира возглавляет московский ЦСКА, у которого девять викторий в 10 играх, в активе казанского УНИКСа и красноярского «Енисея» по семь выигранных матчей, по шесть раз побеждали «Зенит» и московская «Руна».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь