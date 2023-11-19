Солигорский «Шахтер-2» взял серебро третьего тура Лиги Дружбы по баскетболу 3×3
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены солигорского «Шахтера-2» успешно дебютировали в Лиге Дружбы по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены солигорского «Шахтера-2» успешно дебютировали в Лиге Дружбы по баскетболу 3×3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 3-м туре соревнований в Санкт-Петербурге недавно созданная солигорская дружина завоевала серебряные медали. В решающем поединке белорусы уступили российскому клубу «Курчатов» с минимальной разницей в счете — 19:20. На пути к финалу белорусские баскетболисты победили российские команды «Красный якорь» (17:7), ЛАЭС (21:10), ЦОП-СПб (21:17) и казахстанский «Барсы Атырау» (21:14). Серебряными призерами стали Максим Каратцов, Антон Зарецкий, Илья Милашевский и Максим Сазонов. «Шахтер-1» на групповом этапе обыграл команду Белоярской АЭС (21:9), уступил «Барсам Атырау» (13:18), а в четвертьфинале проиграл «Самаре» (10:13). Этот турнир стал первым для российского наставника солигорского «Шахтера» Владимира Агабабяна.
В соревнованиях женщин сборная Беларуси завоевала бронзовые награды. Подопечные Натальи Ануфриенко победили ЦССТ-ИГЭУ (18:12), «Спарту» (19:7), «Позитив» (22:9), но в полуфинале уступили «Тулпару» (12:21), который в итоге стал победителем. В составе белорусской команды играли Анна Лаппо, Полина Катлинская, Ульяна Скиба и Полина Верабей.