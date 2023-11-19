Солигорский «Шахтер-2» взял серебро третьего тура Лиги Дружбы по баскетболу 3×3

Сегодня в 3-м туре соревнований в Санкт-Петербурге недавно созданная солигорская дружина завоевала серебряные медали. В решающем поединке белорусы уступили российскому клубу «Курчатов» с минимальной разницей в счете — 19:20. На пути к финалу белорусские баскетболисты победили российские команды «Красный якорь» (17:7), ЛАЭС (21:10), ЦОП-СПб (21:17) и казахстанский «Барсы Атырау» (21:14). Серебряными призерами стали Максим Каратцов, Антон Зарецкий, Илья Милашевский и Максим Сазонов. «Шахтер-1» на групповом этапе обыграл команду Белоярской АЭС (21:9), уступил «Барсам Атырау» (13:18), а в четвертьфинале проиграл «Самаре» (10:13). Этот турнир стал первым для российского наставника солигорского «Шахтера» Владимира Агабабяна.