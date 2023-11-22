Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» не сумели добыть первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» не сумели добыть первую победу в новом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня команда Ростислава Вергуна на паркете «Минск-Арены» проиграла саратовскому «Автодору» с результатом 76:91 (27:21, 16:21, 23:24, 10:25). В первой половине встречи преимущество минчан несколько раз доходило до 10 очков, но к большому перерыву гости сократили разрыв до минимума. После третьей четверти счет был равным — 66:66, а в концовке «Автодор» сыграл гораздо сильнее, победив с перевесом в 15 баллов. Самым результативным в составе хозяев стал Григорий Мотовилов, набравший 29 очков. Для минчан это 12-е поражение кряду, саратовский клуб выиграл четвертый из дюжины матчей.
Свой следующий поединок «МИНСК» проведет 26 ноября на своей площадке против вице-чемпиона «банковского» турнира краснодарского клуба «Локомотив-Кубань», за который выступает бывший игрок минской дружины Владислав Близнюк.
Еще один белорус Евгений Белянков сегодня набрал 10 очков и помог красноярскому «Енисею» обыграть на своей арене баскетболистов казахстанской «Астаны» — 96:92. Баскетболисты «Самары» также у себя дома одолели пермскую «Парму» со счетом 85:83.
В Единой лиге ВТБ лидирует московский ЦСКА, выигравший 10 из 11 проведенных матчей. По 8 побед одержали действующий чемпион казанский УНИКС, питерский «Зенит» и «Енисей». Завтра в центральном поединке УНИКС примет в Казани баскетболистов ЦСКА.