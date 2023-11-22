Баскетболисты «МИНСКА» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Сегодня команда Ростислава Вергуна на паркете «Минск-Арены» проиграла саратовскому «Автодору» с результатом 76:91 (27:21, 16:21, 23:24, 10:25). В первой половине встречи преимущество минчан несколько раз доходило до 10 очков, но к большому перерыву гости сократили разрыв до минимума. После третьей четверти счет был равным — 66:66, а в концовке «Автодор» сыграл гораздо сильнее, победив с перевесом в 15 баллов. Самым результативным в составе хозяев стал Григорий Мотовилов, набравший 29 очков. Для минчан это 12-е поражение кряду, саратовский клуб выиграл четвертый из дюжины матчей.