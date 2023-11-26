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17:32 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 13-й матч в Единой лиге ВТБ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» без побед провели первый круг регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в своем 13-м поединке минчане потерпели 13-е фиаско, уступив на своей арене краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» с результатом 86:90 (18:24, 17:17, 24:22, 27:27). Подопечные Ростислава Вергуна достойно сражались с вице-чемпионами «банковского» турнира, но в концовке игры более высокий класс гостей все же сказался, и они добыли свою восьмую викторию в нынешнем турнире. Самым результативным в составе белорусской команды стал Джарред Джексон-Огунгбеми, набравший 38 очков. Белорусский разыгрывающий кубанского клуба Владислав Близнюк провел на площадке почти 11 минут и принес своей команде 4 очка.

Свой следующий матч БК «МИНСК» проведет в первый день зимы в гостях у баскетболистов клуба «Пари Нижний Новгород». Нижегородцы сегодня едва не сотворили сенсацию, уступив у себя дома всего два балла лидеру сезона московскому ЦСКА — 72:74. В активе нижегородской дружины три виктории в дюжине сыгранных поединков.

ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 12 побед в 13 играх. По 8 викторий одержали казанский УНИКС, питерский «Зенит», красноярский «Енисей» и «Локомотив-Кубань».

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