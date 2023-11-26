Баскетболисты «МИНСКА» проиграли 13-й матч в Единой лиге ВТБ

Сегодня в своем 13-м поединке минчане потерпели 13-е фиаско, уступив на своей арене краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань» с результатом 86:90 (18:24, 17:17, 24:22, 27:27). Подопечные Ростислава Вергуна достойно сражались с вице-чемпионами «банковского» турнира, но в концовке игры более высокий класс гостей все же сказался, и они добыли свою восьмую викторию в нынешнем турнире. Самым результативным в составе белорусской команды стал Джарред Джексон-Огунгбеми, набравший 38 очков. Белорусский разыгрывающий кубанского клуба Владислав Близнюк провел на площадке почти 11 минут и принес своей команде 4 очка.