«Астана» одержала победу в юбилейном матче Единой лиги ВТБ
«Астана» одержала победу над «Самарой» в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz. Встреча в столице завершилась со счетом 83:66 (20:16, 17:16, 24:13, 22:21) в пользу хозяев площадки.
«Астана» одержала победу над «Самарой» в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz. Встреча в столице завершилась со счетом 83:66 (20:16, 17:16, 24:13, 22:21) в пользу хозяев площадки.
Казахстанский клуб прервал серию из двух поражений. Отметим, что эта игра стала 2500-й в истории Единой лиги ВТБ.
«Астана» с 18 очками занимает девятое место. В 12 матчах столичный клуб одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.
Следующий матч столичный клуб проведет на своей площадке против московской «Руны». Игра состоится 30 ноября.