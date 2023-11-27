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21:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» одержала победу в юбилейном матче Единой лиги ВТБ

«Астана» одержала победу над «Самарой» в матче Единой лиги ВТБ, сообщают Vesti.kz. Встреча в столице завершилась со счетом 83:66 (20:16, 17:16, 24:13, 22:21) в пользу хозяев площадки.

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Источник: БК "Астана"

Казахстанский клуб прервал серию из двух поражений. Отметим, что эта игра стала 2500-й в истории Единой лиги ВТБ.

«Астана» с 18 очками занимает девятое место. В 12 матчах столичный клуб одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.

Следующий матч столичный клуб проведет на своей площадке против московской «Руны». Игра состоится 30 ноября.

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