«Астана» одержала победу в юбилейном матче Единой лиги ВТБ

Источник: БК "Астана"

Казахстанский клуб прервал серию из двух поражений. Отметим, что эта игра стала 2500-й в истории Единой лиги ВТБ.

«Астана» с 18 очками занимает девятое место. В 12 матчах столичный клуб одержал шесть побед и потерпел шесть поражений.