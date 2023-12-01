Баскетболисты «МИНСКА» снова проиграли в Единой лиге ВТБ
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» неудачно начали вторую половину регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «МИНСКА» неудачно начали вторую половину регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 14-го тура подопечные Ростислава Вергуна играли на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород» и уступили со счетом 79:90. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 26 очков. В стартовом поединке нынешнего сезона минчане проиграли нижегородцам на своей арене с результатом 60:89. В активе волжской команды стало 4 победы, минчане остаются единственной командой, не выигравшей ни одного матча в этом году. Следующий поединок БК «МИНСК» проведет 7 декабря на своей площадке против «Астаны». В 13 предыдущих встречах казахстанская дружина добыла 6 побед. В игре первого круга этого первенства в столице Казахстана баскетболисты «МИНСКА» уступили с разницей в четыре очка — 74:78.
Сейчас лидирует московский ЦСКА, который одержал дюжину викторий в 13 сыгранных матчах. Баскетболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга выиграли 10 из 14 поединков, действующий чемпион «банковского» турнира казанский УНИКС имеет в своем активе 9 побед в 12 проведенных встречах. По 8 раз побеждали красноярский «Енисей» и краснодарский «Локомотив-Кубань».