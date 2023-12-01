Баскетболисты «МИНСКА» снова проиграли в Единой лиге ВТБ

В матче 14-го тура подопечные Ростислава Вергуна играли на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород» и уступили со счетом 79:90. Самым результативным в составе минчан стал Джарред Огунгбеми-Джексон, набравший 26 очков. В стартовом поединке нынешнего сезона минчане проиграли нижегородцам на своей арене с результатом 60:89. В активе волжской команды стало 4 победы, минчане остаются единственной командой, не выигравшей ни одного матча в этом году. Следующий поединок БК «МИНСК» проведет 7 декабря на своей площадке против «Астаны». В 13 предыдущих встречах казахстанская дружина добыла 6 побед. В игре первого круга этого первенства в столице Казахстана баскетболисты «МИНСКА» уступили с разницей в четыре очка — 74:78.