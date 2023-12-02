Казахстан в игре. «Астана» больше не проходная команда и готова стать тёмной лошадкой

Источник: БК «АСТАНА»

У почитателей Единой лиги ВТБ в последние годы сложилось стойкое мнение, что «Астана» — это завсегдатай конца турнирной таблицы. Последний раз команда из Казахстана выходила в плей-офф в далёком 2019 году, через год клуб был в шаге от выхода в постсезон, а дальше — пропасть.

Однако в новом сезоне коллектив из одноимённого города преобразился и может всерьёз побороться за продолжение банкета после окончания регулярного чемпионата. «Чемпионат» подготовил материал о том, как менялась команда и какие у неё перспективы.

Как всё начиналось

Источник: БК «АСТАНА»

Без истории никуда, поэтому давайте немного расскажем о создании клуба. Баскетбольный клуб «Астана» был создан в марте 2011 года при поддержке Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Миссия фонда заключается в повышении национального благосостояния Казахстана. К слову, команда с первого же сезона начала выступать в Единой лиге ВТБ.

За 12 лет существования «Астана» является 11-кратным чемпионом Национальной лиги Казахстана, а также 10-кратным обладателем Кубка страны. За это же время команда трижды доходила до ¼ финала Единой лиги ВТБ, выступление на этом этапе является её лучшим результатом.

Последние годы

Последний раз казахстанцы выходили в плей-офф Единой лиги ВТБ в 2019 году под руководством Эмила Райковича — действующего наставника московского ЦСКА. К слову, в том же сезоне он взял награду лучшему тренеру по итогам чемпионата. После этого он отработал в клубе ещё два года, но в рамках Лиги ВТБ успехов не добился.

За два последних сезона «Астана» одержала в Единой лиге ВТБ всего семь побед в 50 матчах, и, конечно, у болельщиков начали возникать резонные вопросы относительно целесообразности пребывания клуба в чемпионате.

В 2022 году в клубе произошли кардинальные изменения, а именно смена руководства. На место Валерия Тихоненко, который занимал пост генерального директора 11 лет, пришел Самсон Аракелян. С ним же пришла и другая философия, которую он до этого уже опробовал на собственном баскетбольном клубе «Каспий» из Актау.

Смена бренда в «Астане» — это моя маленькая победа. Как и подписание игроков, тренера. Я всё же давно не работал в корпоративной среде, я сам был хозяином бизнеса, предпринимателем, руководителем. А сейчас пришёл как наёмный менеджер и боялся, что согласование каких-то принципиальных для меня моментов может привести к тому, что у меня пойдёт какая-то обратная реакция. Но мне очень повезло — мне доверяют, в меня верят, идеи поддерживают. Наши взгляды с генеральным спонсором совпадают. Самсон Аракелян генеральный директор БК «Астана»

Сразу же после своего прихода в клуб Аракелян назначил на пост главного тренера Олега Киселёва, параллельно он же был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана. В первый сезон при Киселёве «Астана» одержала пять побед в рамках Единой лиги ВТБ и уже привычно не попала в плей-офф. Но кажется, что совсем скоро всё может измениться, и меняется уже сейчас.

Перспективы

Источник: БК «АСТАНА»

Аракелян, который также решал вопросы в сборной Казахстана, признавался, что его задачей было взять одного тренера не только в «Астану», но и под сборную, так как коллектив из столицы является базовым клубом национальной команды. Очевидно, что увольнять тренера спустя сезон при планах долгосрочного сотрудничества с ним было бы не совсем уместно. И Аракелян выбрал грамотный подход — дать тренеру время, верить в него и просто наблюдать, что происходит. На самом деле тренерская чехарда в клубах — это своеобразный бич Лиги ВТБ, который, как правило, больше вредит, нежели наоборот.

Не секрет, что важнейшей задачей клубов в межсезонье является «попадание в легионера». И минувшим летом Аракелян точно попал. В команду пришли Карвел Андерсон (в мае), экс-игрок «Зенита» Ройс Хэмм, Девин Дэвис, Вадим Третьяк, а также прямо с американской университетской скамьи Адам Канкел и Фелипе Хаасе. Все они являются неотъемлемой частью состава и приносят максимальную пользу. Также немаловажным в межсезонье было переподписание контракта с Маркеллом Джонсоном.

Для Олега Киселёва период в «Астане», безусловно, является вызовом. Ранее он не работал в столь статусном клубе даже по меркам Казахстана. Однако уже в этом сезоне видны его идеи, которые работают. Да, не обходится и без индивидуальных действий легионеров, но всё же. Система есть, и она даёт свои плоды. Команда прибавляет и даже уже превзошла свой прошлогодний результат, одержав шесть побед в 13 матчах. Напомним, в прошлом году было пять в 32 встречах.

Пока нет постоянства: победы сменяются поражениями, и перед каждым стартовым вбрасыванием невозможно предугадать, в какую сторону качнётся маятник. Команда ищет себя, но точно ясно, что на данном этапе «Астана» уже не является мальчиком для битья и имеет все шансы стать тёмной лошадкой на ближайшие сезоны Единой лиги ВТБ.