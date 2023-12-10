Буре рассказал о встрече с Майклом Джорданом

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серебряный призер Олимпиады 1998 года по хоккею Павел Буре считает, что ему повезло вживую видеть игру шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Майкла Джордана. Об этом Буре рассказал ТАСС.

В воскресенье Буре посетил матч Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который проходит в столице. Президент армейского клуба Андрей Ватутин подарил ему майку команды с 10-м номером. А сам Буре наградил призом лучшему игроку месяца в составе ЦСКА француза Амата М’Байе. Награда вручается при участии спонсора ЦСКА компании «Норникель».

«Баскетбол очень интересный, динамичный вид спорта, мне нравится. Я знаком с Майклом Джорданом. [Мы встретились, когда] баскетбольная команда “Ванкувер” впервые дома сыграла с “Чикаго”. У хоккейной и баскетбольной команд Ванкувера был один владелец, он пригласил меня и Джордана поужинать, мы провели вечер, и на следующий день мне повезло видеть, как он играет», — сказал Буре, который с 1991 по 1997 год был игроком «Ванкувера» в Национальной хоккейной лиге.

«В карты мы с ним не играли, только ужинали, — отметил Буре. — Считаю, что он не просто один из лучших баскетболистов, но один из лучших спортсменов в истории человечества».