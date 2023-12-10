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15:35 (мск), источник: ТАСС

Буре рассказал о встрече с Майклом Джорданом

Вице-чемпион Олимпийских игр назвал американского баскетболиста одним из лучших спортсменов в истории человечества.

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Источник: AP 2023

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Серебряный призер Олимпиады 1998 года по хоккею Павел Буре считает, что ему повезло вживую видеть игру шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Майкла Джордана. Об этом Буре рассказал ТАСС.

В воскресенье Буре посетил матч Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», который проходит в столице. Президент армейского клуба Андрей Ватутин подарил ему майку команды с 10-м номером. А сам Буре наградил призом лучшему игроку месяца в составе ЦСКА француза Амата М’Байе. Награда вручается при участии спонсора ЦСКА компании «Норникель».

«Баскетбол очень интересный, динамичный вид спорта, мне нравится. Я знаком с Майклом Джорданом. [Мы встретились, когда] баскетбольная команда “Ванкувер” впервые дома сыграла с “Чикаго”. У хоккейной и баскетбольной команд Ванкувера был один владелец, он пригласил меня и Джордана поужинать, мы провели вечер, и на следующий день мне повезло видеть, как он играет», — сказал Буре, который с 1991 по 1997 год был игроком «Ванкувера» в Национальной хоккейной лиге.

«В карты мы с ним не играли, только ужинали, — отметил Буре. — Считаю, что он не просто один из лучших баскетболистов, но один из лучших спортсменов в истории человечества».

Джордану 60 лет, в период игровой карьеры он выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». Американец является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998), в каждый из чемпионских сезонов он признавался самым ценным игроком (MVP) финала НБА. Американец также пять раз получал приз MVP сезона лиги. Вместе со сборной США Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр (1984, 1992).

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